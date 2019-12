später lesen Rettung in letzter Sekunde bei Wohnungsbrand in Berlin Teilen

In letzter Sekunde hat die Feuerwehr einem Mann bei einem Wohnungsbrand in Berlin das Leben gerettet. Der Mann hing am Geländer des Balkons seiner brennenden Wohnung im fünften Stock - nur noch mit einer Hand, als die Feuerwehr eintraf. dpa