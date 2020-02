später lesen Regierung will besser über Strahlenschutz bei 5G informieren Teilen





Angesichts von Vorbehalten in der Bevölkerung will die Bundesregierung die Bürger besser über Fragen rund um den Strahlenschutz etwa bei 5G-Sendemasten informieren. Dazu richtet das Bundesamt für Strahlenschutz das neue „Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder“ in Cottbus ein. dpa