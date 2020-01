später lesen Rauch: Australian-Open-Qualifikantin erleidet Hustenanfall Teilen

Die schlechte Luftqualität in Melbourne durch die Buschfeuer in der Nähe der australischen Millionen-Metropole hat auch die Qualifikation für die Australian Open beeinträchtigt. Die Slowenin Dalila Jakupovic gab in der ersten Runde nach einem Hustenanfall auf. dpa