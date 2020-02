später lesen Proteste vor und in der Siemens-Hauptversammlung erwartet Teilen

Zur Siemens-Hauptversammlung an diesem Mittwoch in München haben Aktivisten verschiedener Gruppen Proteste angekündigt. Sie demonstrieren gegen die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein riesiges Kohlebergwerk des indischen Konzerns Adani in Australien. dpa