Der oppositionelle Sozialdemokrat Zoran Milanovic hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Kroatien für sich entschieden. Er kam auf fast 30 Prozent der fast vollständig ausgezählten Stimmen, wie die Wahlkommission in Zagreb am späten Abend mitteilte. dpa