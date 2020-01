später lesen Polizist nach Angriff in Leipzig weiterhin in Klinik Teilen

Nach einer Attacke gegen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig befindet sich ein 38 Jahre alter Beamter weiterhin im Krankenhaus. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. dpa