Nach Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand hat die Polizei am Abend den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde vorzeitig beendet. dpa