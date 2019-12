später lesen Phosphor-Bombe in Germersheim erfolgreich gesprengt Teilen

Eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht in der Stadt Germersheim in Rheinland-Pfalz erfolgreich gesprengt worden. „Die Sprengung war erfolgreich“ twitterte die Polizei kurz nach 01.00 Uhr. dpa