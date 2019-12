später lesen Passagierjet in Kasachstan abgestürzt - Mindestens 15 Tote Teilen

Twittern



Beim Absturz eines Passagierjets in Kasachstan in Zentralasien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren rund 100 Passagiere, wie die kasachische Agentur Kazinform meldete. dpa