Papst ruft zum Frieden in der Welt auf

Papst Franziskus hat zum Frieden in der Welt aufgerufen. In seiner Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz in Rom äußerte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Syrienkonflikts. dpa