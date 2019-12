später lesen Papst erinnert an christliche Märtyrer Teilen

Papst Franziskus hat an die Märtyrer erinnert, die für den christlichen Glauben gestorben sind. „Das Fest des ersten Märtyrers Stephanus ruft uns dazu auf, aller Märtyrer von gestern und heute zu gedenken, uns mit ihnen in Gemeinschaft zu fühlen“, sagte der Pontifex beim Angelusgebet am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Petersplatz. dpa