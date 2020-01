später lesen Organspende: Lambrecht will gegen Spahn-Vorschlag stimmen Teilen

Justizministerin Christine Lambrecht will bei der Abstimmung zur Organspende im Bundestag in der kommenden Woche gegen den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn stimmen. Das bestätigte ihr Ministerium der „Welt am Sonntag“. dpa