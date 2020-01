später lesen New York Times: Video scheint Boeing-Beschuss zu zeigen Teilen

Ein im Internet kursierendes Video stärkt nach Einschätzung der „New York Times“ die These eines Raketenbeschusses einer ukrainischen Boeing bei Teheran. Das verifizierte Video scheine eine iranische Rakete zu zeigen, die ein Flugzeug in der Nähe von Teherans Airport trifft, schrieb das Blatt in seiner Onlineausgabe. dpa