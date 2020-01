später lesen Muslimischer CSU-Bürgermeisterkandidat im bayerischen Neufahrn Teilen

Die CSU hat nun doch einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten: Ozan Iyibas wurde am Abend einstimmig für das Rennen um den Chefposten im Rathaus von Neufahrn bei Freising nominiert. Der Bankkaufmann ist in Freising geboren und in Neufahrn aufgewachsen. dpa