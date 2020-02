später lesen Merkel wirbt in Südafrika um Partnerschaft im Libyenkonflikt Teilen

Kanzlerin Angela Merkel hat in Südafrika für eine enge Partnerschaft bei der Krisenlösung in Libyen und der Sahelzone geworben. „Ohne den afrikanischen Sachverstand werden wir das gar nicht lösen können“, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in Pretoria. dpa