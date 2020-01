später lesen Mädchen wollen Lehrerin werden, Jungen IT-Spezialist Teilen

Teenager in Deutschland wollen später am liebsten Lehrerin oder IT-Spezialist werden. Die Mädchen zieht es eher in die Schulen, die Jungen an die Rechner. Das zeigt eine Sonderauswertung der Pisa-Studie, die von der OECD vorgestellt wurde. dpa