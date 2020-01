später lesen Maas kritisiert Trumps Iran-Strategie Teilen

Außenminister Heiko Maas hat US-Präsident Donald Trump Versagen im Iran-Konflikt vorgeworfen. Auch Drohgebärden und Militäraktionen hätten nichts am aggressiven Verhalten des Irans geändert, sagte Maas in der „Bild am Sonntag“. dpa