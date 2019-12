später lesen Leblos im Pool - Zwei Männer sterben bei Feier nahe Leipzig Teilen

Bei einer Feier in der Nähe von Leipzig sind in der Nacht zwei Männer in einem Swimmingpool ums Leben gekommen. Ein dritter, 47-jähriger Mann sei verletzt aus dem Pool gezogen worden und kam ins Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. dpa