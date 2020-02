später lesen Kramp-Karrenbauer kündigt Rückzug an - Kritik an Ämtertrennung Teilen

Twittern



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und auch die Parteiführung in absehbarer Zeit abgeben. Das kündigte sie nach den Verwerfungen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen völlig überraschend in Berlin an. dpa