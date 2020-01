später lesen Klöckner will Ernährungsbildung an Schulen verbessern Teilen

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will die Ernährungsbildung in Schulen verbessern. Dazu will die CDU-Politikerin Ende März zu einem Runden Tisch einladen, wie ihr Ministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. dpa