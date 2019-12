später lesen Khashoggi-Mord: Fünf Männer zum Tode verurteilt Teilen

Twittern



Der Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien international viel Kritik eingebracht - nun hat ein Strafgericht in dem Königreich fünf Angeklagte in dem Fall zum Tode verurteilt. dpa