Kerber und Zverev bestreiten Erstrundenmatches bei Australian Open

Angelique Kerber und Alexander Zverev streben heute bei den Australian Open den Zweitrunden-Einzug an. Die beiden größten deutschen Hoffnungsträger sind beide in der Nightsession in Melbourne dran und sind Favoriten gegen italienische Tennisprofis. dpa