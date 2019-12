später lesen Kein schneller Gefangenenaustausch nach Ukraine-Gipfel Teilen

Twittern



Mehr als eine Woche nach dem Ukraine-Gipfel in Paris sind die Gespräche über einen vereinbarten Gefangenenaustausch ins Stocken geraten. Nach einem Treffen der Vermittler der Ukraine, Russlands und der OSZE im weißrussischen Minsk scheint eine Einigung noch in diesem Jahr in weite Ferne gerückt zu sein. dpa