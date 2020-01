später lesen Iran bestellt britischen Botschafter in Teheran ein Teilen

Das iranische Außenministerium hat den britischen Botschafter in Teheran einbestellt, wegen dessen Beteiligung an einer Kundgebung für die Opfer der abgeschossenen Passagiermaschine. Rob Macaire habe gegen diplomatische Vorschriften verstoßen, indem er an einer „illegalen Kundgebung“ teilgenommen habe. dpa