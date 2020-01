später lesen Iran: Berlin, Paris und London fordern Zurückhaltung aller Teilen

Angesichts der Eskalation der Krise zwischen dem Iran und den USA haben Deutschland, Großbritannien und Frankreich alle Seiten zu „äußerster Zurückhaltung“ aufgerufen. Es komme entscheidend darauf an, zu deeskalieren“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson, die das Bundespresseamt in Berlin veröffentlichte. dpa