später lesen Hunderte Menschen bei Trauerfeier nach Gewalttat in Rot am See Teilen

Twittern



Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See in Baden-Württemberg ist in der Stadt der Opfer gedacht worden. Gut 700 Menschen kamen am Nachmittag zu einer Trauerfeier in der örtlichen Veranstaltungshalle zusammen. dpa