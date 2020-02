später lesen Hunderte Flüge in Großbritannien wegen Sturms abgesagt Teilen

Wegen eines schweren Sturms sind an diesem Wochenende in Großbritannien Hunderte Flüge gecancelt worden. Betroffen sind an mehreren Flughäfen insgesamt Zehntausende Passagiere unter anderem der Airlines Easyjet und British Airways. dpa