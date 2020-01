später lesen Heuschreckenplage in Ostafrika könnte Hungersnot auslösen Teilen

In Ostafrika könnte die schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken seit mehreren Jahrzehnten zu einer Hungersnot führen. Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia seien „beispiellos in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial“, teilte die UN-Landwirtschaftsorganisation mit. dpa