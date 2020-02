später lesen Hamburg nach 3:1-Sieg in Bochum wieder Zweitliga-Zweiter Teilen

Der HSV hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Die Hamburger kamen beim VfL Bochum zu einem 3:1-Erfolg und zogen in der 2. Liga wieder am VfB Stuttgart vorbei auf den zweiten Rang. dpa