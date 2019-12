später lesen Gewerkschaften warnen vor höherem Rentenalter Teilen

Twittern



In der Debatte über die künftige Absicherung der gesetzlichen Rente wenden sich die Gewerkschaften strikt gegen längeres Arbeiten in Deutschland. „Es gibt einige Politiker, die das Heil in längerem Arbeiten sehen und der Auffassung sind, man möge doch bitte bis 69 oder 71 arbeiten“, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. dpa