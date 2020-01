später lesen Gewaltige Explosion in Houston - Zerstörungen im Umfeld Teilen

In Houston im US-Bundesstaat Texas hat sich am frühen Freitagmorgen eine gewaltige Explosion ereignet. Bewohnern und Medien in der Stadt zufolge waren der Knall und die Erschütterung in weiten Teilen der US-Metropole zu vernehmen. dpa