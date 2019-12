später lesen Gerichte untersagen Verdi-Streik in Lufthansa-Küchen Teilen

Passagiere der Lufthansa müssen sich heute zwar auf eingeschränkte Bordverpflegung einstellen, nicht aber auf umfassende Flugausfälle. Lufthansa will das volle Programm fliegen, obwohl die Gewerkschaft Verdi in den Flughafen-Großküchen in Frankfurt und München zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen hatte. dpa