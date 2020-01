später lesen Gericht verbietet Tina-Turner-Plakat Teilen

Tina Turner hat vor Gericht ein Klageverfahren gegen einen bayerischen Tourveranstalter gewonnen. Das Werbeplakat für die Show „Simply The Best - Die Tina Turner Story“ dürfe so nicht mehr verwendet werden, entschied das Landgericht Köln. dpa