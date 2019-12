später lesen Gedenken an Opfer des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz Teilen

Twittern



Drei Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche erinnern Politiker und Angehörige heute an die Opfer. Am Mahnmal am Breitscheidplatz sollen zunächst die Namen der Getöteten verlesen werden. dpa