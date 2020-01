später lesen FDP kommt zu Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen Teilen

Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart stimmt sich die FDP heute auf das politische Jahr 2020 ein. Es wird ein Jahr mit vergleichsweise wenig Wahlen sein - neben der Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar wird es nur noch Kommunalwahlen im März in Bayern und im September in Nordrhein-Westfalen geben. dpa