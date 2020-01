später lesen Explosionen bei Großbrand: Feuerwehrmann in Lebensgefahr Teilen

Bei einem Großbrand in einem Gewerbekomplex sind in Düsseldorf zwei Feuerwehrleute bei Explosionen verletzt worden. Ein 37-Jähriger schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Was die Detonationen auslöste, blieb zunächst unklar. dpa