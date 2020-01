später lesen Ex-Politiker Günther Krause verlässt Dschungelcamp Teilen

Überraschung im Dschungelcamp: Bereits in der ersten Folge hat der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause die RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus! verlassen. Das verkündete Moderatorin Sonja Zietlow am Ende der Auftaktfolge am frühen Samstagmorgen. dpa