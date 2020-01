später lesen EU will neuen Fokus für Operation „Sophia“ Teilen

Zur Überwachung des UN-Waffenembargos in Libyen will die EU ihre Marineoperation „Sophia“ neu aufsetzen. Das Mandat der Mission solle nicht geändert, aber auf die Durchsetzung des Embargos fokussiert werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. dpa