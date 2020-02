später lesen EU-Kommission hält nach Brexit an englischer Sprache fest Teilen

Am ersten Arbeitstag nach dem Brexit hat die EU-Kommission ihr Festhalten an der Arbeitssprache Englisch bekräftigt. „Es ist klar, dass der Brexit sich nicht auf die Sprachenordnung auswirkt“, sagte Chefsprecher Eric Mamer in Brüssel. dpa