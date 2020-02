später lesen Esa-Sonde auf Cape Canaveral in Richtung Sonne gestartet Teilen

Die neue Esa-Sonde „Solar Orbiter“ ist am Morgen von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus in Richtung Sonne gestartet. Im Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt musste das Kontrollteam noch warten, um zu sehen, ob die Sonde voll einsatzfähig ist. dpa