Die große Überraschung bei der Namenswahl der Eltern in Deutschland ist ausgeblieben. In der Rangliste der beliebtesten Vornamen im Jahr 2019 bleiben Emma und Ben die absoluten Spitzenreiter. Das geht aus der in Ahrensburg veröffentlichten Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor. dpa