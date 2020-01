später lesen Elf Menschen sterben in Sibirien bei Brand in Holzhaus Teilen

Bei einem Brand in einem Holzhaus sind in Sibirien mindestens elf Menschen getötet worden. Das Feuer sei am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache in dem einstöckigen Gebäude in einem Dorf ausgebrochen, teilte der Zivilschutz der Region mit. dpa