Das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle in Sachsen-Anhalt ist angegriffen worden. An einer Scheibe wurden Einschusslöcher festgestellt. Der Staatsschutz ermittelt. Es wurde offenbar auch auf andere Gebäude geschossen. dpa