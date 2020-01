später lesen Durchsuchungen bei Gauland: Verdacht auf Steuerhinterziehung Teilen

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Durchsuchungen bei AfD-Fraktionschef Alexander Gauland angeordnet. Dabei geht es um Meldeanschriften des Politikers in Frankfurt am Main und in Brandenburg. dpa