Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Wagen am Abend in Hilgert auf die Gegenfahrbahn. dpa