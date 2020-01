später lesen Drei Tote in Haus in Starnberg - wohl Ehepaar und Sohn Teilen

In einem Haus in Starnberg sind drei Tote gefunden worden. Nach derzeit noch nicht gesicherten Erkenntnissen handle es sich dabei um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn, teilte die Polizei. dpa