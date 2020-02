später lesen Dax setzt Rekordfahrt fort - Anstieg auf 13 749 Punkte Teilen

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger den Dax erneut auf Rekordfahrt geschickt. Der Leitindex schaffte es in der Spitze bis auf 13 758,70 Punkte, angetrieben von weiteren Entspannungssignalen in der Coronavirus-Krise. dpa