später lesen Dax im Plus - Besonnene Reaktion auf Irans Vergeltungsschlag Teilen

Twittern



Der iranische Vergeltungsangriff gegen die USA hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz beunruhigt. Der Dax war zwar im frühen Handel um fast 1 Prozent in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen, erholte sich dann aber und drehte ins Plus. dpa