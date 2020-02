Die Zahl der Infektionen und der Toten durch das Coronavirus ist in China erneut schnell gestiegen. Bei mehr als34 000 Menschen wurde der Erreger inzwischen nachgewiesen. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. dpa

Die Zahl der Toten erhöhte sich auf 722. Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern über 270 weitere Fälle, davon 14 in Deutschland. Die Bundesregierung will am Wochenende weitere deutsche Staatsbürger und ihre Angehörigen aus der besonders stark betroffenen Stadt Wuhan zurückholen.