später lesen Coronavirus-Fall: Behörden überprüfen 40 Kontaktpersonen Teilen

Twittern



Nach dem ersten bestätigten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland überprüfen die bayerischen Behörden 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie. Das sagte der Leiter der Taskforce Infektiologie, Martin Hoch, in München. dpa